США высылают десять российских дипломатов

Соединенные Штаты высылают десять сотрудников из российской дипломатической миссии в Вашингтоне. Поскольку, в Белом доме считают, что в личном составе дипмиссии есть представители российских спецслужб.

Российских дипломатов высылают из Соединенных Штатов в рамках новых санкций против Российской Федерации.

" Соединенные Штаты высылают десять сотрудников из российской дипломатической миссии в Вашингтоне, округ Колумбия. В личном составе есть представители российских спецслужб", - говорится в сообщении.

При этом в Белом доме отметил Соединенные Штаты хотят, чтобы отношения с Россией были стабильными и предсказуемыми.