США высылают десять российских дипломатов
Соединенные Штаты высылают десять сотрудников из российской дипломатической миссии в Вашингтоне. Поскольку, в Белом доме считают, что в личном составе дипмиссии есть представители российских спецслужб.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Российских дипломатов высылают из Соединенных Штатов в рамках новых санкций против Российской Федерации.
"Соединенные Штаты высылают десять сотрудников из российской дипломатической миссии в Вашингтоне, округ Колумбия. В личном составе есть представители российских спецслужб", - говорится в сообщении.
При этом в Белом доме отметил Соединенные Штаты хотят, чтобы отношения с Россией были стабильными и предсказуемыми.
"Мы не думаем, что нам нужно продолжать движение по отрицательной траектории. Однако мы также ясно дали понять - публично и в частном порядке - что мы будем защищать наши национальные интересы и понести издержки за действия российского правительства, направленные на причинение нам вреда", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена ввела новые санкции против России за вредоносную внешнюю деятельность.
Ранее сообщалось, что США объявили о введении новых санкций против России за использование химического оружия против российских граждан. Речь идет об отравлении оппозиционера Алексея Навального и семьи Скрипалей.
В ответ на это Россия отозвала из Вашингтона своего посла. МИД России хочет провести консультации с отозванным послом относительно дальнейших отношений с США.