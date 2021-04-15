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США высылают десять российских дипломатов

Новина українською → Вашингтон, Четверг 15 апреля 2021 15:17
США высылают десять российских дипломатов Фото: США высылают 10 российских дипломатов (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты высылают десять сотрудников из российской дипломатической миссии в Вашингтоне. Поскольку, в Белом доме считают, что в личном составе дипмиссии есть представители российских спецслужб.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Российских дипломатов высылают из Соединенных Штатов в рамках новых санкций против Российской Федерации.

"Соединенные Штаты высылают десять сотрудников из российской дипломатической миссии в Вашингтоне, округ Колумбия. В личном составе есть представители российских спецслужб", - говорится в сообщении.

При этом в Белом доме отметил Соединенные Штаты хотят, чтобы отношения с Россией были стабильными и предсказуемыми.

"Мы не думаем, что нам нужно продолжать движение по отрицательной траектории. Однако мы также ясно дали понять - публично и в частном порядке - что мы будем защищать наши национальные интересы и понести издержки за действия российского правительства, направленные на причинение нам вреда", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена ввела новые санкции против России за вредоносную внешнюю деятельность.

Ранее сообщалось, что США объявили о введении новых санкций против России за использование химического оружия против российских граждан. Речь идет об отравлении оппозиционера Алексея Навального и семьи Скрипалей.

В ответ на это Россия отозвала из Вашингтона своего посла. МИД России хочет провести консультации с отозванным послом относительно дальнейших отношений с США.

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