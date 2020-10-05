МИД Литвы отзывает посла в Минске для консультаций

Министерство иностранных дел Литвы заявило об отзыве своего посла в Беларуси для консультаций. Решение было принято после обсуждения этого вопроса с правительством Польши.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Литвы.

"Нашей целью является максимальное сохранение дипломатических контактов. Об этом мы уведомили и белорусскую сторону, с которой договорились, что временный отзыв посла для консультаций послужит уменьшению напряженности и будет способствовать сохранению дипломатического представительства на уровне послов", - заявил министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

По его словам, о том, чтобы не сокращать дипломатический персонал, договориться пока не удалось.

"Если Беларусь по-прежнему будет на этом настаивать, мы примем адекватные зеркальные меры", - заявил он.

Напомним, 2 октября Беларусь отозвала своих послов из Польши и Литвы, и призвала Варшаву и Вильнюс пойти на те же шаги. Также Минск предложил сократить штат литовского и польского посольств.

Ранее сообщалось, что в Литве уже отреагировали на предложение Минска, отметив, что посла отзывать не будут и штат посольства останется неизменным.

Также министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Польша пока не планирует отзывать своего посла из Беларуси для консультаций.