МЗС Литви відкликає посла в Мінську для консультацій

Міністерство закордонних справ Литви заявив про відкликання свого посла в Білорусі для консультацій. Рішення було прийнято після обговорення цього питання з урядом Польщі.

Про це повідомляє прес-служба МЗС Литви.

"Нашою метою є максимальне збереження дипломатичних контактів. Про це ми повідомили і білоруську сторону, з якої домовилися, що тимчасове відкликання посла для консультацій слугуватиме зменшенню напруженості і буде сприяти збереженню дипломатичного представництва на рівні послів", - заявив міністр закордонних справ Лінас Лінкявічюс.

За його словами, про те, щоб не скорочувати дипломатичний персонал, домовитися поки не вдалося.

"Якщо Білорусь як і раніше буде на цьому наполягати, ми приймемо адекватні дзеркальні заходи", - заявив він.

Нагадаємо, 2 жовтня Білорусь відкликала своїх послів з Польщі та Литви, і закликала Варшаву і Вільнюс піти на ті ж кроки. Також Мінськ запропонував скоротити штат литовського і польського посольств.

Раніше повідомлялося, що в Литві вже відреагували на пропозицію Мінська, зазначивши, що посла відкликати не будуть і штат посольства залишиться незмінним.

Також міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що Польща поки не планує відкликати свого посла з Білорусі для консультацій.