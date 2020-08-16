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МИД Канады пообещал Тихановской поддержку беларусского народа

Оттава, Воскресенье 16 августа 2020 02:47
МИД Канады пообещал Тихановской поддержку беларусского народа
Фото: Светлана Тихановская (twitter.com)
Автор: Инна Собора

Переговоры состоялись 15 августа

Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань поговорил с оппозиционным политиком Светланой Тихановской. Он предложил помощь белорусскому народу.

Об этом говорится в Twitter Франсуа-Филипп Шампаня, главы МИД Канады.

По его словам, Канада думает о следущем шаге на фоне протестов в Беларус.

"Я поговорил с лидером оппозиции Беларуси Светланой Тихановской. Я подтвердил готовность Канады помогать белорусскому народу. Мы следим за развитием событий и обдумываем дальнейшие шаги", - отметил Шампань.

Ранее сообщалось, что штаб главной опонентки действующей власти Беларуси Светланы Тихановской выступает против проведения второго тура выборов.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал Александра Лукашенко "бывшим президентом Беларуси".

В ЕС считают, что потенциальные санкции следует применить только к высшим лицам в руководстве Беларуси.

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