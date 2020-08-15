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Санкции следует применить только к высшим лицам в руководстве Беларуси, - Чапутович

Варшава, Суббота 15 августа 2020 23:59
Санкции следует применить только к высшим лицам в руководстве Беларуси, - Чапутович
Фото: глава МИД Польши Яцек Чапутович (flickr.com/premierrp)
Автор: Инна Собора

ЕС разрабатывает санкции

Потенциальные санкции следует применить только к высшим лицам в руководстве Беларуси. Введение ограничений на фоне протестов в Беларуси рассматривает ЕС.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, пишет "Голос Америки".

В субботу состоялась совместная с госсекретарем США Майком Помпео пресс-конференция. Помпео, в свою очередь, заявил, что США активно обсуждают ситуацию в Беларуси с представителями Европейского союза.

Выступая в столице Польши, которая стала последней остановкой Помпео в ходе турне по центральной Европе, госсекретарь США заявил, что Вашингтон отслеживает ситуацию в Беларуси, и что цель его контактов с лидерами ЕС – это "попытаться помочь всем, чем можем, чтобы белорусский народ обрел суверенитет и свободу".

Ранее Европейский союз не признал результатов выборов в Беларуси и начал разработку санкций по отношению к виновным в насилие во время протестов.

Также сообщалось, что министры иностранных дел стран-участников Европейского союза одобрили введение санкций против Беларуси.

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