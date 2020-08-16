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Глава МИД Литвы назвал Лукашенко бывшим президентом Беларуси

Вильнюс, Воскресенье 16 августа 2020 00:38
Глава МИД Литвы назвал Лукашенко бывшим президентом Беларуси
Фото: Линас Линкявичюс (flickr.com/statephotos)
Автор: Инна Собора

Он раскритиковал звонок Путину

Глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал Александра Лукашенко "бывшим президентом Беларуси". Это произошло после того, как президент РФ Владимир Путин пообещал оказать военную помощь Беларуси в случае необходимости.

Об этом Линкявичус написал в Twitter.

Министр раскритиковал обращение Лукашенко к Путину, а также достигнутые договоренности.

"Бывший президент Беларуси сейчас просит Путина о помощи. Против кого? Против собственных людей, которые несут цветы на улице? Это действительно большой зарубежный заговор - жить в параллельном мире с готовностью пожертвовать всем", - отметил глава МИД Литвы.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко 15 августа провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

После разговора с Путиным Лукашенко заявил, что Россия при первом запросе окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси.

Также сообщалось, что высокопоставленные белорусские чиновники из окружения президента Александра Лукашенко допускают побег в Россию в случае свержения его режима.

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