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МЗС Канади пообіцяв Тіхановскій підтримку білоруського народу

Оттава, Неділя 16 серпня 2020 02:47
МЗС Канади пообіцяв Тіхановскій підтримку білоруського народу
Фото: Світлана Тіхановском (twitter.com)
Автор: Инна Собора

Переговори проводилися 15 серпня

Глава МЗС Канади Франсуа-Філіп Шампань поговорив з опозиційним політиком Світланою Тіхановскою. Він запропонував допомогу білоруському народу.

Про це йдеться в Twitter Франсуа-Філіп Шампань, глави МЗС Канади.

За його словами, Канада думає про наступний крок на тлі протестів в Беларус.

"Я поговорив з лідером опозиції Білорусі Світланою Тіхановском. Я підтвердив готовність Канади допомагати білоруському народу. Ми стежимо за розвитком подій і обдумуємо подальші кроки", - зазначив Шампань.

Раніше повідомлялося, що штаб головної опоненткі чинної влади Білорусі Світлани Тіхановском виступає проти проведення другого туру виборів.

Нагадаємо, глава Міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінас Антанас Лінкявічюс назвав Олександра Лукашенка "колишнім президентом Білорусі".

В ЄС вважають, що потенційні санкції слід застосувати тільки до вищих осіб в керівництві Білорусі.

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