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МИД Ирана вызвало британского посла, задержанного за участие в акциях протеста

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Посла вызвали из-за "необычного поведения и посещения незаконного собрания"

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране Роберта Макера, временно задержанного накануне якобы за участие в протестах. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Указано, что его вызвали из-за "необычного поведения и посещения незаконного собрания".

Во время встречи в МИД британскому послу заявили, что участие послов в незаконных собраниях противоречит его обязанностям как представителя своей страны и положениям Венской конвенции.

"Его задержали как обычного участника незаконного протеста. Когда полиция сообщила мне о задержании мужчины, который утверждает, что является британским послом, я сказал, что это невозможно. Но во время разговора я узнал его. Его отпустили через 15 минут", - отметил замглавы МИД Ирана Сайед Аббас Аракчи.

Напомним, в Европейском союзе выразили обеспокоенность задержанием посла Великобритании в Иране, о чем сообщил высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Хосеп Боррель.

Как писало РБК-Украина ранее, посла Британии в Иране Роберта Макера задержали на несколько часов по подозрению в организации акций протеста 11 января в Тегеране и участии в них. По данным иранских СМИ, Макер фотографировал происходящее и "подстрекал к радикальным действиям".

После задержания Макера министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб раскритиковал Иран.

Добавим, акции протеста вспыхнули 11 января после признания Ираном сбивания украинского самолета МАУ вблизи Тегерана.

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