ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В ЕС выразили обеспокоенность задержанием британского посла в Иране

Новости » В мире     12.01.2020 - 16:09
В ЕС выразили обеспокоенность задержанием британского посла в Иране
Фото: Жозеп Боррель (из открытых источников)

Задержание посла Великобритании нарушают Венскую конвенцию

В Европейском союзе выразили обеспокоенность задержанием посла Великобритании в Иране. Об этом сообщил высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель на своей странице в Twitter.

По его словам, ЕС призывает Иран к деэскалации конфликтной ситуации, а также к соблюдению Венской конвенции.

"Очень обеспокоены временным задержанием посла Великобритании в Иране. Полное соблюдение Венской конвенции является обязательным условием. ЕС призывает к деэскалации и создание пространства для дипломатии", - написал Боррель.

При этом замглавы министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что посол Великобритании был задержан как неизвестный иностранец на незаконной демонстрации. По его словам, когда стало известно о личности задержанного, его отпустили через 15 минут.

Напомним, посла Британии в Иране Роберта Макэра задержали на несколько часов по подозрению в организации акций протестов 11 января в Тегеране и участии в них. По данным иранских СМИ, Макэр фотографировал происходящее и "подстрекал к радикальным действиям".

После задержания Макэра Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб раскритиковал Иран. По словам Рааба, действия иранских властей нарушают международное право, и Иран рискует стать мировым изгоем.

Отметим, протесты в Тегеране начали 11 января после того, как иранские военные признали вину в сбитие украинского самолета МАУ, в результате чего погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

В Иране возобновились протесты на фоне авиакатастрофы самолета МАУ Авиакатастрофа самолета МАУ: Иран обсудит размер компенсаций с Украиной
Новости Украины ЕвросоюзВеликобританияИран
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь