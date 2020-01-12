Посол Британии опроверг информацию об участии в демонстрациях в Иране

Иллюстративное фото (twitter.com/radiojibi)

Макэйр принял участие в мероприятии в память о жертвах авиакатастрофы и покинул место событий до начала демонстрации

Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр опроверг обвинение иранских властей в организации и принятии участия в акциях протеста в Тегеране. Об этом Макэр написал на своей странице в Twitter.

По его словам, он не принимал участие в демонстрациях, а пришел почтить память погибших в авиакатастрофе пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране, среди которых были граждане Великобритании.

"Я могу подтвердить, что я не принимал участия в демонстрациях. Я пошел на поминальную службу в память о жертвах катастрофы рейса 752. Это нормально отдать дать уважения жертвам, некоторые из которых были британцами. Я покинул (место событий - ред.) спустя пять минут, когда кто-то начал скандировать", - написал Макэр.

Ранее РБК-Украина писало, что посла Великобритании в Иране Роберта Макэра задержали на несколько часов по подозрению в организации акций протестов 11 января в Тегеране и участии в них. По словам иранских правоохранителей, Макэр фотографировал происходящее и "подстрекал к радикальным действиям".

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб раскритиковал задержание британского посла в Иране Роберта Макера на акции протеста в Тегеране. По словам Рааба, действия иранских властей нарушают международное право, и Иран рискует стать мировым изгоем.

Напомним, акции протеста в Тегеране начались 11 января после того, как власти Ирана признали сбитие украинского самолета МАУ двумя ракетами. Иранские демонстранты требуют отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.