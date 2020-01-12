МЗС Ірану викликало британського посла, затриманого за участь в акціях протесту

Міністерство закордонних справ Ірану викликало посла Британії у Тегерані Роберта Макера, тимчасово затриманого напередодні нібито за участь у протестах. Про це повідомляє іранське агентство Tasnim.

Вказано, що його викликали через "незвичну поведінку і відвідини незаконного зібрання".

Під час зустрічі в МЗС британському послу заявили, що участь послів у незаконних зібраннях суперечить його обов’язкам як представника свої країни і положенням Віденської конвенції.

"Його затримали як звичайного учасника незаконного протесту. Коли поліція повідомила мене про затримання чоловіка, який стверджує, що є британським послом, я сказав, що це неможливо. Але під час розмови я впізнав його. Його відпустили через 15 хвилин", - зазначив замглави МЗС Ірану Саєд Аббас Аракчі.

Нагадаємо, у Європейському союзі висловили стурбованість затриманням посла Великобританії в Ірані, про що повідомив високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель.

Як писало РБК-Україна раніше, посла Британії в Ірані Роберта Макера затримали на кілька годин за підозрою в організації акцій протестів 11 січня в Тегерані і участі в них. За даними іранських ЗМІ, Макер фотографував те, що відбувається і "підбурював до радикальних дій".

Після затримання Макера міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб розкритикував Іран.

Додамо, акції протесту спалахнули 11 січня після визнання Іраном збиття українського літака МАУ поблизу Тегерану.