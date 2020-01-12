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Британского посла задержали за организацию протестов в Тегеране

Новости » В мире     12.01.2020 - 00:21
Британского посла задержали за организацию протестов в Тегеране
Иллюстративное фото (twitter.com/radiojibi)

Макэр фотографировал происходящее и "подстрекал к радикальным действиям"

Посла Великобритании в Иране Роберта Макэра задержали на несколько часов по подозрению в организации акций протестов 11 января в Тегеране и участии в них. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

Отмечается, что посол фотографировал происходящее и "подстрекал к радикальным действиям". 12 января его вызовут в МИД Ирана.

Как сообщает агентство, Макэр, "присутствовавший на митинге и занимавшийся организацией, подстрекательством, а также руководивший некоторыми радикальными действиями", был задержан на несколько часов.

Кроме того, по данным СМИ, поддержку протестующим выразил госсекретарь США Майк Помпео.

Напомним, 11 января группа иранских демонстрантов требовала отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи после того, как Тегеран заявил, что его военные по ошибке сбили самолет "Международных авиалиний Украины".

Ранее сообщалось, что Хаменеи был проинформирован о непреднамеренном сбивании украинского самолета вблизи Тегерана и потребовал опубликовать данные о сбитом Boeing.

Также Хаменеи поручил провести экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности и подтвердил, что причины происшествия и результаты расследования будут обнародованы в открытом доступе.

Офис генерального прокурора Украины изменил квалификацию преступления по поводу гибели людей в результате авиакатастрофы самолета рейса PS752 в Иране. Так, следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.

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