МИД Грузии снова вызвал украинского посла из-за заявлений Саакашвили

Фото: Михаил Саакашвили (РБК-Украина)

Грузия обеспокоена высказываниями Саакашвили о "нелегитимности грузинского правительства"

Министерство иностранных дел Грузии вызвало украинского посла Игоря Долгова из-за заявлений Михаила Саакашвили о нелегитимности нынешнего грузинского правительства. В Грузии считают, что такие заявления наносят ущерб отношениям двух стран, а также нарушают грузинское законодательство.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Грузии.

"Грузинская сторона выразила надежду, что украинская сторона правильно оценит этот факт, и обе страны приложат усилия для дальнейшего развития отношений. По словам украинского посла, он передаст позицию официального Тбилиси Киеву", - говорится в сообщении.

Также глава МИД Грузии Давид Залкалиани связался с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Глава МИД Украины выразил обеспокоенность по поводу инцидента и пообещал прояснить ситуацию своему коллеге", - отметили в Грузии.

Отметим, недавно бывший президент Грузии, а ныне глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что грузинское правительство является нелегитимным. После этого в парламенте Грузии отметили, что Киеву придется дать разъяснение по этому высказыванию.

Это уже не первый дипломатический конфликт между Украиной и Грузией из-за Саакашвили.

Так в начале июня украинского посла в Грузии вызывали из-за заявлений Саакашвили о парламентских выборах в стране.

До этого, дипломатический скандал между странами произошел после назначения Саакашвили на должность в Нацсовет реформ, так как он объявлен в розыск грузинской стороной.