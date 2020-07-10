Саакашвили снова спровоцировал дипломатический скандал с Грузией

Фото: Михаил Саакашвили (РБК-Украина)

Саакашвили назвал нынешнее грузинское правительство полностью нелегитимным

Глава исполнительного комитета реформ при президенте Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал нынешнее грузинское правительство полностью нелегитимным. В парламенте Грузии заявили, что Киеву придется дать разъяснения очередным "пропагандистским" высказываниям Саакашвили.

Об этом сообщает Грузия Online.

"Я считаю, что правительство Грузии полностью нелегитимно. Я ни на секунду не признаю его законность и ни на секунду не признаю законность существующей в Грузии ситуации. Это незаконная ситуация", - заявил Саакашвили.

Глава парламентского комитета по обороне и безопасности Грузии Ираклий Сесиашвили заявил, что "очередная позорная пропаганда Саакашвили и его насыщенное ложью заявление" никого не удивили.

"Он является политическим преступником перед своей страной и разыскивается грузинским правосудием, однако, это одна часть, и общество это хорошо видит", - сказал он.

Парламентарий отметил, что, поскольку Саакашвили представляет власти Украины, то его высказывания о легитимности правительства Грузии не останутся без реакции.

"За это спросится с Украины, поскольку украинский публичный служащий вмешивается во внутриполитические вопросы Грузии, и в частности, тяжело слышать то, что публичный служащий Украины называет правительство Грузии нелегитимным. Разумеется, государство отреагирует на это", - заявил Сесиашвили.

Напомним, недавно Саакашвили в Facebook сделал заявление относительно внутренней политики в Грузии. Он заявил, что не будет "спокойно смотреть на уничтожение" Грузии и призвал грузинскую оппозицию объединиться на предстоящих выборах.

После этого МИД Грузии вызвал для объяснений посла Украины.

Позже министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что Грузия не допустит, чтобы стратегическое партнерство с Киевом было разрушено из-за Саакашвили.

Как известно, назначение Саакашвили в Нацсовет по реформам повлекло международный скандал между Грузией и Украиной, ведь Саакашвили объявлен в розыск грузинской стороной.