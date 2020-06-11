МИД Грузии вызывает украинского посла из-за Саакашвили

Фото: Михаил Саакашвили (РБК-Украина)

Тбилиси отреагировал на заявление Саакашвили о борьбе против "уничтожения Грузии"

Министерство иностранных дел Грузии вызовет украинского посла Игоря Долгова в связи с последними заявлениями главы исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили. Скандал спровоцировало его заявление о парламентских выборах в стране.

Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, передает "Грузия Online".

По его словам, украинского посла вызовут, поскольку заявление Саакашвили расценивается как вмешательство во внутренние дела Грузии.

"Это как раз тот вопрос, который побудил нас к очень серьезному подходу, из-за чего мы отозвали посла для консультаций… Естественно, заявление, которое мы услышали вчера, является прямым вмешательством во внутренние дела другой страны и прямым вмешательством гражданина Украины в процесс выборов", - заявил Залкалиани.

Он также добавил, что посла Игоря Долгова вызовут для разъяснений.

Отметим, вчера Саакашвили в своем Facebook заявил, что не собирается "спокойно смотреть на разрушение и окончательное уничтожение" Грузии, а его команда готовится к победе на выборах.

Напомним, назначение Саакашвили в Национальный совет реформ спровоцировало международный скандал между Украиной и Грузией, Тбилиси выдвигал условия нормализации отношений и раскритиковал назначение, поскольку Саакашвили объявлен в розыск.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал отзыв грузинского посла ошибкой и отметил, что Саакашвили является украинским гражданином, и его назначение является внутренним делом Киева.

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Автор: РБК-Украина