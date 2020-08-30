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МИД Германии вызовет белорусского посла из-за притеснений прессы

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел Германии в ближайшее время вызовет к себе белорусского посла Дениса Сидоренко. Это связано с притеснением независимых и иностранных средств массовой информации в Беларуси.

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Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на собственные источники.

Отметим, во время последних акции протеста в Беларуси силовики задерживали представителей независимых и иностранных СМИ. В белорусском Министерстве внутренних дел утверждали, что журналистов доставляли в отделения милиции исключительно для проверки документов, после чего сразу отпускают.

Напомним, во время акции протеста 27 августа силовики задержали полсотни журналистов.

Кроме того, недавно белорусские власти заблокировали работу сайтов двух оппозиционных изданий.

До этого в Беларуси заявляли о блокировке работы более 70 информационных ресурсов, среди них белорусская служба "Радио Свобода".

Притеснения оппозиционной и независимой прессы в Беларуси уже осудили в Европейском союзе и посоветовали властям сосредоточиться на удовлетворении желаний народа.

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