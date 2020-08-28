На протестах в Беларуси задержали более 200 человек, среди них 50 журналистов

Фото: протесты в Беларуси (TYT.BY)

В четверг, 27 августа, после 19:00 на площади Независимости в Минске снова произошел разгон мирной акции протеста и задержания. Так, в столице Беларуси задержали 212 человек, а в регионах - еще пять.

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

По данным правозащитников, среди задержанных в регионах и правозащитник Белорусского Хельсинкского комитета Леонид Мархотко.

Указано, что в Минске на площади Свободы около 6 вечера задержали журналистов негосударственных СМИ, которые собирались освещать акцию верующих. Их доставили в Октябрьский РУВД.

При этом в пресс-службе Министерства внутренних дел республики подчеркивали, что журналистов не задерживали, а доставили для проверки документов. Представителей СМИ после 21:00 начали выпускать, заставив удалить снимки на телефонах и фотоаппаратах.

"Те, кто отказывается это сделать, - оставляют в РУВД", - обращают внимание в правозащитном центре.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, на акциях в четверг задержали около 50 представителей как местных, так и иностранных СМИ: "БелТА", БелаПАН, TUT.BY, "Наша Нiва", Белсат, Reuters, AP, DW, BBC, AFP.

Указано, что на четырех журналистов составили протоколы за участие в несанкционированной акции, поскольку они отказались давать свои смартфоны на проверку сотрудникам милиции. Их оставили в изоляторе временного содержания до суда.

Кроме того, депортировали шведского журналиста Пола Хансена. Он в пятницу должен покинуть Беларусь, въезд в республику журналисту запретили на 5 лет.

Напомним, вечером в четверг было известно о задержании более 150 человек, среди которых были и журналисты.

Как писало РБК-Украина, белорусская милиция открыла более 230 уголовных дел за участие несовершеннолетних в акциях протеста.