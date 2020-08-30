МЗС Німеччини викличе білоруського посла через утиски преси

Міністерство закордонних справ Німеччини найближчим часом викличе до себе білоруського посла Дениса Сидоренка. Це пов'язано з утисками незалежних та іноземних засобів масової інформації в Білорусі.

Про це повідомляє агенство France-Presse з посиланням на власні джерела.

Зазначимо, під час останніх акції протесту в Білорусі силовики затримували представників незалежних та іноземних ЗМІ. У білоруському Міністерстві внутрішніх справ стверджували, що журналістів доставляли до відділень міліції виключно для перевірки документів, після чого відразу відпускають.

Нагадаємо, під час акції протесту 27 серпня силовики затримали півсотні журналістів.

Крім того, нещодавно білоруська влада заблокувала роботу сайтів двох опозиційних видань.

До цього у Білорусі заявляли про блокування роботи понад 70 інформаційних ресурсів, серед них білоруська служба "Радіо Свобода".

Утиски опозиційної та незалежної преси в Білорусі вже засудили в Європейському союзі та порадили владі зосередитися на задоволенні бажань народу.