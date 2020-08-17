В МИД Германии рассказали, какие санкции готовят против властей Беларуси

Санкции Евросоюза в отношении Беларуси будут направлены против людей, причастных к манипуляциям с выборами и насилию. Речь идет не об экономических санкциях, которые поразили бы прежде всего беларусское население.

Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает Deutsche Welle.

Он также добавил, что сейчас готовится соответствующий санкционный список.

"Мы хотим целенаправленно наказать отдельных лиц, которые были вовлечены в манипуляции с выборами и насилие над демонстрантами", - сказал Маас.

Ранее Европейский союз не признал результатов выборов в Беларуси и начал разработку санкций по отношению к виновным в насилие во время протестов.

Также сообщалось, что министры иностранных дел стран-участников Европейского союза одобрили введение санкций против Беларуси.

В МИД Беларуси заявили, что Евросоюз однозначно является одним из приоритетных направлений во внешней политике Беларуси, страна настроена на продолжение, пусть и сложного, но диалога.