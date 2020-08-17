У МЗС Німеччини розповіли, які готують санкції проти влади Білорусі

Санкції Євросоюзу щодо Білорусі будуть спрямовані проти людей, причетних до маніпуляцій з виборами та насильства. Йдеться не про економічні санкції, які вразили б насамперед білоруське населення.

Про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас, передає Deutsche Welle.

Він також додав, що зараз готується відповідний санкційний список.

"Ми хочемо цілеспрямовано покарати окремих осіб, які були залучені до маніпуляції з виборами та насильства над демонстрантами", - сказав Маас.

Раніше Європейський союз не визнав результатів виборів в Білорусі та почав розробку санкцій щодо винних у насильство під час протестів.

Також повідомлялося, що міністри закордонних справ країн-учасників Європейського союзу схвалили введення санкцій проти Білорусі.

У МЗС Білорусі заявили, що Євросоюз однозначно є одним з пріоритетних напрямків у зовнішній політиці Білорусі, країна налаштована на продовження, нехай і складного, але діалогу.