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Настроены на диалог: МИД Беларуси отреагировал на подготовку санкций ЕС

Минск, Суббота 15 августа 2020 17:01
Настроены на диалог: МИД Беларуси отреагировал на подготовку санкций ЕС
Фото: МИД Беларуси (twitter.com)
Автор: Анастасия Рокитна

ЕС считает выборы президента Беларуси сфальсифицированными

Евросоюз однозначно является одним из приоритетных направлений во внешней политике Беларуси. Страна настроена на продолжение, пусть и сложного, но диалога.

Об этом сказал пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает БелаПАН.

Он заявил, что в Беларуси настроены на сохранение коммуникации.

"Санкции - это конец политики... Поэтому ключевой вопрос сейчас - есть ли у ЕС политика в отношении Беларуси. У нас есть", - заявил он.

Отметим, ЕС считает выборы президента Беларуси сфальсифицированными и не признает их результаты.

Напомним, Центризбирком объявил официальные результаты выборов президента, согласно которым победу с 80% голосов одержал Александр Лукашенко.

Ранее сообщалось, что три оппозиционные кандидата подавали жалобы на результаты выборов, которые были отклонены ЦИК.

При этом, по словам главы ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной, результаты выборов не будут пересмотрены.

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