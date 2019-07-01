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В МИД Германии прокомментировали разведение сил в Станице Луганской

Новости » Политика    01.07.2019 - 14:14
В МИД Германии прокомментировали разведение сил в Станице Луганской
Фото: Хайко Маас (GettyImages)

Реализация минских соглашений является решающим в данном процессе

Разведение сил в Станице Луганской указывает на возможности прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, сообщает Deutsche Welle.

По его словам, реализация минских соглашений является решающим в данном процессе.

"Этот успех свидетельствует: прогресс на Востоке Украины возможен. Это проблеск надежды в поиске мира", - заявил Маас.

Отметим, разведение сил и средств в Станице Луганской началось в среду, 26 июня. Тогда украинские подразделения под наблюдением наблюдателей ОБСЕ отошли с одной из позиций вблизи контрольно-пропускного пункта "Станица Луганская".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 30 июня специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине получила сообщение от незаконных вооруженных формирований так называемой "Луганской народной республики" о завершении разведения сил и средств в районе Станицы Луганской

Кроме того, 27 июня украинские военные подтвердили отвод сил со стороны боевиков. Таким образом тогда был выполнен первый этап отвода сил из окрестностей Станицы Луганской. 

Позже в пресс-центре Операции объединенных сил отметили, что разведение сил по линии соприкосновения в районе Станицы Луганской не ослабляет оборонительные возможности украинских военных на Донбассе.

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