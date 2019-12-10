ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В оборонный бюджет США включили санкции против двух российских газопроводов

Новости » В мире     10.12.2019 - 11:32
В оборонный бюджет США включили санкции против двух российских газопроводов
Иллюстративное фото (maxpixel.net)

Конгресс предлагает ввести санкции для защиты европейской энергетической безопасности

Конгресс США включил в оборонный бюджет на 2020 год санкции против двух российских газопроводов - "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Об этом говорится в опубликованном документе оборонного бюджета.

Сообщается, что в понедельник, 9 декабря, обе палаты Конгресса одобрили включение санкций против российских газопроводов в оборонный бюджет.

"США привержены защите европейской энергетической безопасности и вводя санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", - говорится в документе.

Ранее РБК-Украина писало, что в оборонный бюджет США не были включены санкции против государственного долга России, которые были в изначальном проекте бюджета. Во время утверждения проекта указанные пункты были сняты с рассмотрения.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что он еще не определился с санкциями насчет проекта газопровода "Северного потока-2". По его словам, этот вопрос Германия должна решать самостоятельно.

Также сообщалось, что запуск в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток" планируется на 8 января. Газопровод рассчитан на поставки 31,5 млрд кубометров российского газа в год.

В США выступили за присоединение к переговорам по Донбассу Сотрудничество Турции с РФ и США не принесло должных результатов, - Эрдоган
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиТурцияСеверный поток-2Санкции
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь