В Германии назвали санкции против "Северного потока-2" угрозой суверенитету ЕС

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Санкции США могут поставить под вопрос реализацию проектов по СПГ в Германии

Санкции США против российского газопровода "Северного потока-2" угрожают суверенитету Европейского союза. Об этом заявили в Восточном комитете немецкой экономики.

В частности, комитет расценивает санкции США против газопровода как атаку на суверенитет Евросоюза и неблагоприятный сигнал для достигнутых в Париже соглашений.

"Если дело дойдет до санкций, это станет прямой атакой на суверенитет Европейского союза и фатальным сигналом для парижских усилий по достижению мира", - заявил председатель комитета Оливер Хермес.

В комитете отметили, что санкции США против "Северного потока - 2" могут поставить под вопрос реализацию проектов по СПГ в ФРГ.

Напомним, Конгресс США включил в оборонный бюджет на 2020 год санкции против двух российских газопроводов - "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Так, в понедельник, 9 декабря, обе палаты Конгресса одобрили включение санкций против российских газопроводов в оборонный бюджет.

Ранее РБК-Украина писало, что в оборонный бюджет США не были включены санкции против государственного долга России, которые были в изначальном проекте бюджета. Во время утверждения проекта указанные пункты были сняты с рассмотрения.

Добавим, президент США Дональд Трамп заявил, что он еще не определился с санкциями насчет проекта газопровода "Северного потока-2". По его словам, этот вопрос Германия должна решать самостоятельно. Трамп на вопрос журналиста, собираются ли США ввести санкции против газопровода, конкретного ответа не дал.