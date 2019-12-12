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Конгресс США принял оборонный бюджет с военной помощью для Украины

Новости » Политика     12.12.2019 - 01:45
Конгресс США принял оборонный бюджет с военной помощью для Украины
Иллюстративное фото (GettyImages)

Военная помощь США для Украины составит 300 млн долларов

Палата представителей Конгресса США в среду, 11 декабря, одобрила законопроект о государственной обороне на сумму 738 миллиардов долларов, в которую включена военная помощь для Украины. Об этом передает Reuters.

Речь идет о финансировании в размере 300 миллионов долларов по программе безопасности в Украине. В программу включено летальное оружие - крылатые ракеты для береговой обороны и противокорабельные ракеты.

Оборонный бюджет США на 2020 год поддержали 377 конгрессменов против 48.

Военная помощь Украине была в центре расследования в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа после того, как его администрация задержала помощь безопасности для Киева прошлым летом.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов немедленно подписать оборонный бюджет, который предусматривает, в частности, 300 млн долларов военной помощи Украине в 2020 году.

Ранее РБК-Украина писало, что Конгресс США включил в оборонный бюджет на 2020 год санкции против двух российских газопроводов - "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

В России отреагировали на санкции США против "Северного потока-2" В оборонный бюджет США включили санкции против двух российских газопроводов
Новости Украины Соединенные Штаты Америкивоенная помощьКонгресс США
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