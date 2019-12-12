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У МЗС Німеччини назвали санкції США щодо "Північного потоку-2" втручанням

Новини » В світі     12.12.2019 - 15:10
У МЗС Німеччини назвали санкції США щодо "Північного потоку-2" втручанням
Фото: Хайко Маас (РБК-Україна)

У Німеччині заявили, що європейська енергетична політика вирішується в Європі

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас назвав санкції США щодо газопроводу "Північний потік-2" втручанням в європейську енергетичну політику. Про це він написав у Twitter.

"Європейська енергетична політика вирішується в Європі, а не у США. Ми принципово відкидаємо зовнішнє втручання і санкції з екстериторіальними наслідками", - заявив Маас.

У МЗС Німеччини назвали санкції США щодо &quot;Північного потоку-2&quot; втручаннямНагадаємо, в МЗС РФ заявили, що санкції США щодо російських газопроводів не зупинять їх будівництво. За словами представників Кремля, США нібито робить все, щоб зіпсувати відносини з Росією.

Раніше в Німеччині заявляли, що ці санкції загрожують суверенітету ЄС. Комітет німецької економіки розцінює санкції США проти газопроводу як атаку на суверенітет Євросоюзу і несприятливий сигнал для досягнутих в Парижі угод.

Зазначимо, Конгрес США включив 9 грудня в оборонний бюджет на 2020 рік санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".

Також РБК-Україна писало, що в оборонний бюджет США включено фінансування в розмірі 300 мільйонів доларів для України. У програму включено летальну зброю - крилаті ракети для берегової оборони та протикорабельні ракети.

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