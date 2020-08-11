ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

МИД Эстонии вызвал посла Беларуси в связи с акциями протеста

Таллин, Вторник 11 августа 2020 21:52
МИД Эстонии вызвал посла Беларуси в связи с акциями протеста
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: РБК-Украина

МИД Эстонии выразил протест послу Беларуси в связи с протестами

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла Беларуси Вячеслава Качалова. МИД выразил ему протест в связи с протестами в Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Эстонии.

Сообщается, что власти Эстонии внимательно следят за событиями в Беларуси и выражают надежду на то, что в стране "могут проходить демократические процессы".

"Эстония призывает власти Беларуси немедленно прекратить любое применение силы и репрессии против мирных демонстрантов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что глубоко обеспокоены ограничением доступа в интернет в Беларуси, которое "значительно затрудняет обмен информацией".

Напомним, главы МИД Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции призвали власти Беларуси вступить в диалог с оппозицией.

Кроме того, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз изучает возможность введения санкций в отношении Беларуси.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины БеларусьпротестЭстония
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь