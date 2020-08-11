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Страны Европы призвали правительство Беларуси вступить в диалог с оппозицией

Вторник 11 августа 2020 20:55
Страны Европы призвали правительство Беларуси вступить в диалог с оппозицией
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: РБК-Украина

Президентские выборы не соответствовали всемирно признанным стандартам демократии и верховенства закона

Главы Министерств иностранных дел Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции выступили с заявлением в связи с протестами в Беларуси. Они призвали власти страны вступить в диалог с оппозицией.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте МИД Финляндии.

"Мы призываем белорусские власти прекратить преследование политических оппонентов, немедленно освободить всех несправедливо задержанных и уважать права и свободы человека. Мы призываем белорусское правительство немедленно вступить в настоящий политический диалог с оппозицией, чтобы избежать дальнейшего применения насилия", - говорится в заявлении.

Министры утверждают, что президентские выборы не соответствовали международным обязательствам Белоруси и всемирно признанным стандартам демократии и верховенства закона, а также не были свободными и справедливыми.

Министры иностранных дел в контексте событий выражают серьезную озабоченность по поводу насилия в отношении демонстраций после выборов, которые произошли в ответ на сообщения о широко распространенных фальсификациях на выборах.

Напомним, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз изучает возможность введения санкций в отношении Беларуси.

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