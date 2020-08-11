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ЕС изучает возможность санкций в отношении Беларуси

Брюссель, Вторник 11 августа 2020 20:26
ЕС изучает возможность санкций в отношении Беларуси
Фото: Жозеп Боррель (flickr.com/fotomaec)
Автор: РБК-Украина

В Евросоюзе считают, что выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справделивыми

Европейский союз не считает выборы в Беларуси ни свободными, ни справедливыми. В связи с этим ЕС изучает возможность введения санкций в отношении ответственных за полицейское насилие.

Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Выборы не были ни свободными, ни справедливыми. Власти прибегли к диспропорциональному и неприемлемому насилию. Мы будем изучать действия белорусских властей в этой ситуации и проводить глубокую переоценку наших отношений с Белоруссией, что может включать, в том числе принятие адресных мер против ответственных за насилие и фальсификацию результатов выборов", - говорится в заявлении.

Кроме того, в ЕС призвали политическое руководство Беларуси начать подлинный и всесторонний диалог с более широким обществом, чтобы избежать дальнейшего насилия.

"ЕС будет продолжать поддерживать демократическую, независимую, суверенную, процветающую и стабильную Беларуси", - говорится в заявлении.

Напомним, в больницах Беларуси находятся более 200 участников протестов, по данным местного Минздрава, большинство с легкими травмами, при этом один человек погиб в ходе протестов.

Кроме того, с 10 по 11 августа правоохранители задержали около 2 тысяч демонстрантов.

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