МЗС Естонії викликав посла Білорусі в зв'язку з акціями протесту

Фото: протести в Білорусі (tut.by)

МЗС Естонії висловив протест послу Білорусі у зв'язку з протестами

Міністерство закордонних справ Естонії викликало посла Білорусі В'ячеслава Качалова. МЗС висловив йому протест у зв'язку з протестами в Білорусі.

Про це повідомляє прес-служба МЗС Естонії.

Повідомляється, що влада Естонії уважно стежать за подіями в Білорусі і висловлюють надію на те, що в країні "можуть проходити демократичні процеси".

"Естонія закликає владу Білорусі негайно припинити будь-яке застосування сили і репресії проти мирних демонстрантів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у відомстві підкреслили, що глибоко стурбовані обмеженням доступу в інтернет в Білорусі, яке "значно ускладнює обмін інформацією".

Нагадаємо, глави МЗС Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції закликали владу Білорусі вступити в діалог з опозицією.

Крім того, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз вивчає можливість введення санкцій щодо Білорусі.