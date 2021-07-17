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МИД Эстонии не отправит нового посла в Беларусь, поскольку Лукашенко нелегитимный президент

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Таллин, Суббота 17 июля 2021 19:37
МИД Эстонии не отправит нового посла в Беларусь, поскольку Лукашенко нелегитимный президент Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Эстония не отправит нового посла в Беларусь. По словам главы МИД страны Эвы-Марии Лийметс, Таллин не признает Александра Лукашенко легитимным президентом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал эстонского телерадиовещания ERR.

"Это было бы крайне неуместно, так как Эстония, впрочем, как и Европа, не признает результаты президентских выборов в Беларуси, прошедших в августе прошлого года", - заявила министр.

Она напомнила, что эстонский посол должен был вступить в должность в начале сентября, но теперь этот вопрос зависит от оценки ситуации в Беларуси. "Мы будем консультироваться с нашими партнерами и союзниками, которые видят необходимость координировать национальные действия, и проявлять единство в этом вопросе", - уточнила Лийметс.

Министр отметила, что в сложившейся ситуации у Эстонии есть четыре варианта: снизить уровень дипломатического представительства в Беларуси, назначив временного поверенного в делах, не передавать верительные грамоты и оставить посла работать в Таллинне или не принимать дальнейших шагов вообще и продолжить работу с сокращенным штатом посольства.

Портал напоминает, что в начале июля президент Эстонии Керсти Кальюлайд назначила на должность нового посла в Беларуси Яака Ленсмента. Он должен был вручить верительные грамоты Александру Лукашенко.

Напомним, Украина не признает, что Александр Лукашенко является легитимным президентом Беларуси.

Легитимность Лукашенко также отказались признавать Германия, Дания и Чехия. Позже к ним присоединились Польша и Канада.

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