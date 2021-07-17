Естонія відмовилася відправляти посла в Білорусь і назвала причину

"Це було б вкрай недоречно, так як Естонія, втім, як і Європа, не визнає результати президентських виборів у Білорусі, що пройшли в серпні минулого року", - заявила міністр.

Вона нагадала, що Естонський посол повинен був вступити на посаду на початку вересня, але тепер це питання залежить від оцінки ситуації в Білорусі. "Ми будемо консультуватися з нашими партнерами і союзниками, які бачать необхідність координувати національні дії і проявляти єдність в цьому питанні", - уточнила Лійметс.

Міністр зазначила, що в ситуації, що склалася в Естонії є чотири варіанти: знизити рівень дипломатичного представництва в Білорусі, призначивши Тимчасового повіреного в справах, не передавати вірчі грамоти і залишити посла працювати в Таллінні або не приймати подальших кроків взагалі і продовжити роботу зі скороченим штатом посольства.

Портал нагадує, що на початку липня президент Естонії Керсті Кальюлайд призначила на посаду нового посла в Білорусі Яака Ленсмента. Він повинен був вручити вірчі грамоти Олександру Лукашенку.