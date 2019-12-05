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В МИД Чехии подтвердили непризнание Крыма российским

Новости » Политика     05.12.2019 - 15:54
В МИД Чехии подтвердили непризнание Крыма российским
Фото: Томаш Петршічек (MAFRA)

Чехия поддерживает территориальную целостность Украины

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек подтвердил непризнания незаконной аннексии Россией Крыма и продолжение санкционного давления на РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Соответствующее заявление Петршичек сделал во время встречи со своим украинским коллегой Вадимом Пристайко. Он также подтвердил неизменность курса на поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, министры обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего политического диалога, в том числе на высоком уровне. В частности речь шла об основных аспектах следующего визита главы МИД Украины в Чешскую Республику (4-5 февраля 2020 года), обмен визитами на уровне глав парламентов двух стран и сотрудничество в формате "Вышеградская четверка + Украина".

На повестке дня встречи также были вопросы по проведению первого заседания украинско-чешского экспертного Форума и 9-го заседания Украинско-чешской межправительственной Комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Чехия осуждает агрессию России на Донбассе и аннексию Крыма.

РБК-Украина писало, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не считает аннексией "то, что произошло в Крыму".

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