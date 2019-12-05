В МЗС Чехії підтвердили невизнання Криму російським

Фото: Томаш Петршічек (MAFRA)

Чехія підтримує територіальну цілісність України

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек підтвердив невизнання незаконної анексії Росією Криму і продовження санкційного тиску на РФ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

Відповідну заяву Петршічек зробив під час зустрічі зі своїм українським колегою Вадимом Пристайко. Він також підтвердив незмінність курсу на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Крім того, міністри обговорили стан та перспективи подальшого розвитку двостороннього політичного діалогу, в тому числі на високому рівні. Зокрема йшлося про основні аспекти наступного візиту глави МЗС України до Чеської Республіки (4-5 лютого 2020 року), обмін візитами на рівні голів парламентів обох країн та співпрацю у форматі "Вишеградська четвірка + Україна".

На порядку денному зустрічі також були питання щодо проведення першого засідання українсько-чеського експертного Форуму та 9-го засідання Українсько-чеської міжурядової Комісії з економічного, промислового та науково-технічного співробітництва.

Раніше прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Чехія засуджує агресію Росії на Донбасі і анексію Криму.

РБК-Україна писало, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що не вважає анексією "те, що відбулося в Криму".