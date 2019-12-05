ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В МЗС Чехії підтвердили невизнання Криму російським

Новини » Політика     05.12.2019 - 15:54
В МЗС Чехії підтвердили невизнання Криму російським
Фото: Томаш Петршічек (MAFRA)

Чехія підтримує територіальну цілісність України

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек підтвердив невизнання незаконної анексії Росією Криму і продовження санкційного тиску на РФ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

Відповідну заяву Петршічек зробив під час зустрічі зі своїм українським колегою Вадимом Пристайко. Він також підтвердив незмінність курсу на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Крім того, міністри обговорили стан та перспективи подальшого розвитку двостороннього політичного діалогу, в тому числі на високому рівні. Зокрема йшлося про основні аспекти наступного візиту глави МЗС України до Чеської Республіки (4-5 лютого 2020 року), обмін візитами на рівні голів парламентів обох країн та співпрацю у форматі "Вишеградська четвірка + Україна".

На порядку денному зустрічі також були питання щодо проведення першого засідання українсько-чеського експертного Форуму та 9-го засідання Українсько-чеської міжурядової Комісії з економічного, промислового та науково-технічного співробітництва.

Раніше прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Чехія засуджує агресію Росії на Донбасі і анексію Криму.

РБК-Україна писало, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що не вважає анексією "те, що відбулося в Криму".

МЗС Казахстану обговорить з Україною висловлювання Токаєва про Крим Apple проведе аудит позначення спірних територій у зв'язку з Кримом
Новини України КримЧехия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся