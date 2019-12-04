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Президент Казахстана: мы не называем аннексией то, что произошло в Крыму

Новости » Политика     04.12.2019 - 12:16
Президент Казахстана: мы не называем аннексией то, что произошло в Крыму
Фото: Касым-Жомарт Токаев (ca news org)

Он также заявил о добрососедских отношениях с Россией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не считает аннексией "то, что произошло в Крыму". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью DW.

Соответственное заявление он сделал на вопрос, было ли напугано правительство Казахстана аннексией Крыма и войной на востоке Украины.

"Во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия - это слишком тяжелое слово применительно к Крыму", - отметил Токаев.

Он также заявил, что не было никакого страха, поскольку у Казахстана абсолютно "доверительные, добрососедские отношения" с Российской Федерацией.

"Хотел бы напомнить, что минские переговоры были начаты, по сути, по инициативе Нурсултана Назарбаева. Правда, он тогда предложил Астану, но в силу логистики и удаленности от Европы было принято решение проводить эти переговоры в Минске. На сегодняшний день минские соглашения, по сути, являются единственным правовым документом, который может привести в конечном счете к урегулированию так называемого украинского конфликта", - добавил Токаев.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Чехия осуждает агрессию России на Донбассе и аннексию Крыма.

РБК-Украина писало, что генеральный секретарь Йенс Столтенберг считает, что странам НАТО следует повышать расходы на оборону, чтобы не допустить повторения крымского сценария.

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