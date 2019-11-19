Чехия осуждает агрессию РФ на Донбассе и аннексию Крыма, - Бабиш

Фото: Андрей Бабиш (flickr.com-oberbank)

Чехия будет продолжать оказывать гуманитарную помощь Украине

Чехия осуждает агрессию России на Донбассе и аннексию Крыма. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на совместный пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, он приехал в Украину с посланием о неустанной поддержке суверенитета и целостности страны.

"Я приехал с четким посланием о постоянной и неустанной поддержке украинского суверенитета и целостности Украины в международно признанных границах", - сказал Бабич.

Ранее на брифинге с премьер-министром Алексеем Гончаруком Бабиш заявил, что в Чехии не видят другого варианта, чем восстановление суверенитета Украины мирным путем.

"Мы не видим другой возможности развития событий, чем восстановление суверенитета Украины мирным путем. Мы ценим шаги Украины на пути к встрече в нормандском формате. Надеемся, что встреча завершится конкретными результатами. Чехия осуждает незаконную аннексию Крыма", - сказал чешский премьер-министр.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас, который также прибыл с официальным визитом в Украину, отменил поезду на Донбасс из-за погодных условий. Вместо этого он полетит сразу в Киев, где обсудит с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Вадимом Пристайком саммит "нормандской четверки".