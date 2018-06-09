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В МИД Беларуси отреагировали на решение США о продлении санкций против чиновников страны

НовостиПолитика    09.06.2018 - 20:26
Фото: МИД Беларуси (twitter.com/BelarusMID)
Фото: МИД Беларуси (twitter.com/BelarusMID)

В МИД Беларуси заявили, что в некоторых вопросах США "пока не способны пересмотреть свою устаревшую позицию" в отношении страны

В Министерстве иностранных дел (МИД) Беларуси заявили, что решение американской стороны о продлении санкций против чиновников страны не соответствует действительному положению дел в отношениях Беларуси и США. Об этом заявил заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Андрей Шупляк, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

По словам Шупляка, решение о введении санкций было инициировано в 2006 году администрацией президента США Джорджа Буша-младшего и с тех пор "белорусско-американские отношения существенно изменились". При этом, Шупляк отметил, что в некоторых вопросах США "пока не способны пересмотреть свою устаревшую позицию в отношении Беларуси".

"Все более абсурдно звучит утверждение о том, что Беларусь, прилагающая все усилия для укрепления региональной и международной безопасности, может представлять для других государств какую-либо угрозу. Мы считаем, что нынешнее решение американской стороны не соответствует действительному положению дел в отношениях Беларуси и США, которые ведут диалог по вопросам, представляющим не только взаимный интерес, но и обоюдную обеспокоенность", - заявил он.

Шупляк также добавил, что Беларусь заинтересована в продолжении конструктивного взаимодействия с США и рассчитывает, что результаты этого процесса США будут учитывать при принятии решений, касающихся двусторонних отношений.

Напомним, ранее сообщалось, что Белый дом продлил еще на год санкции, введенные в отношении Беларуси Джорджем Бушем-младшим в 2006 году в связи с нарушением белорусскими властями прав человека.

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Беларусь, Санкции  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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