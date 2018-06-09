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У МЗС Білорусі відреагували на рішення США про продовження санкцій проти чиновників країни

НовиниПолітика    09.06.2018 - 20:26
Фото: МЗС Білорусі (twitter.com/BelarusMID)
Фото: МЗС Білорусі (twitter.com/BelarusMID)

У МЗС Білорусі заявили, що в деяких питаннях США "поки не здатні переглянути свою застарілу позицію" відносно країни

У Міністерстві закордонних справ (МЗС) Білорусі заявили, що рішення американської сторони про продовження санкцій проти чиновників країни не відповідає дійсному стану справ у відносинах Білорусі та США. Про це заявив заступник начальника управління інформації і цифрової дипломатії МЗС Білорусі Андрій Шупляк, повідомляє прес-служба МЗС Білорусі.

За словами Шупляка, рішення про введення санкцій було ініційовано у 2006 році адміністрацією президента США Джорджа Буша-молодшого і з тих пір "білорусько-американські відносини істотно змінилися". При цьому, Шупляк зазначив, що в деяких питаннях США "поки не здатні переглянути свою застарілу позицію щодо Білорусі".

"Все більш абсурдно звучить твердження про те, що Білорусь, яка докладає всі зусилля для зміцнення регіональної і міжнародної безпеки, може представляти для інших держав яку-небудь загрозу. Ми вважаємо, що нинішнє рішення американської сторони не відповідає дійсному стану справ у відносинах Білорусі та США, які ведуть діалог з питань, що становлять не тільки взаємний інтерес, але і обопільну стурбованість", - заявив він.

Шупляк також додав, що Білорусь зацікавлена у продовженні конструктивної взаємодії з США і розраховує, що результати цього процесу США будуть враховувати при прийнятті рішень, що стосуються двосторонніх відносин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білий дім продовжив ще на рік санкції, введені відносно Білорусі Джорджем Бушем-молодшим у 2006 році у зв'язку з порушенням білоруською владою прав людини.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Білорусь, Санкції  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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