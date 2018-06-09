Белый дом на год продлил санкции в отношении белорусских чиновников

Санкции были введены в 2006 году в связи с нарушением белорусскими властями прав человека

Президент США Дональд Трамп продлил действие санкций в отношении некоторых представителей властей Беларуси еще на один год. Соответствующий указ, адресованный Конгрессу США, в пятницу, 8 июня, был опубликован на сайте Белого дома.

Белый дом продлил еще на год санкции, введенные в отношении Беларуси Джорджем Бушем-младшим в 2006 году в связи с нарушением белорусскими властями прав человека.

Решение было принято в связи с тем, что действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц подрывают демократические процессы и институты в стране.

Так, поскольку действия лиц, на которых распространяется указ, "представляют чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", чрезвычайное положение, а также последующие санкции в отношении Беларуси продлены еще на год.

Напомним, в феврале 2018 года Совет Европейского союза продлил еще на год санкции против Беларуси, которые включают эмбарго на поставки оружия, спецсредств, визовые запреты и замораживание счетов в отношении четырех человек.