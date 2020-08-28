В МИД Беларуси отреагировали на приостановку контактов со стороны Украины

Фото: здание МИД Беларуси (facebook.com/belarusmfa)

Министерство иностранных дел Беларуси отреагировало на приостановку контактов со стороны Украины. В Беларуси готовы продолжать сотрудничество на всех уровнях.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

В Беларуси назвали приостановку контактов со украинской стороны "ущербом для тесных многогранных отношений соседних государств".

"Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую "паузу" - это ведь не просто нажатие кнопки на проигрывателе. Со своей стороны, готовы к продолжению сотрудничества на всех уровнях и в том объеме, к которому готова Украина и ее дружественный и братский нам народ", - сообщил Глаз.

При этом в МИД добавили, что Беларусь не допустит вмешательства во внутренние дела из-за границы.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина поставила на паузу все контакты с Беларусью.

Также президент Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет общие с Евросоюзом подходы к ситуации в Беларуси.

При этом в Евросоюзе готовят расширенный санкционный список в отношении Беларуси из-за фальсификаций на выборах и силовой разгон демонстрантов.