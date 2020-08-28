У МЗС Білорусі відреагували на припинення контактів з боку України

Фото: будівля МЗС Білорусі (facebook.com/belarusmfa)

Міністерство закордонних справ Білорусі відреагувало на припинення контактів з боку України. У Білорусі готові продовжувати співпрацю на всіх рівнях.

Про це повідомив прес-секретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз.

У Білорусі назвали припинення контактів з української сторони "шкодою для тісних багатогранних відносин сусідніх держав".

"Білорусь не ставила діалог з Україною на так звану "паузу" - адже це не просто натискання кнопки на програвачі. Зі свого боку, готові до продовження співпраці на всіх рівнях і в тому обсязі, до якого готова Україна та її дружній і братній нам народ", - повідомив Глаз.

При цьому у МЗС додали, що Білорусь не допустить втручання у внутрішні справи з-за кордону.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поставила на паузу всі контакти з Білоруссю.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має спільні з Євросоюзом підходи до ситуації в Білорусі.

При цьому в Євросоюзі готують розширений санкційний список щодо Білорусі через фальсифікації на виборах і силовий розгін демонстрантів.