UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

МИД Австрии о шестом пакете санкций против РФ: будет согласован в ближайшие дни

Фото: министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Шестой пакет санкций Евросоюза против России, который включает в себя нефтяное эмбарго, будет согласован в ближайшие дни. Санкции будут включать весь военно-промышленный комплекс России и транспортную сферу.

Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vienna Online.

"В ближайшие дни мы подготовим шестой пакет санкций, что он будет обстоятельным", - заявил министр.

Он подчеркнул, что против военно-промышленного комплекса России должны быть приняты очень решительные меры.

"Это также станет частью шестого пакета санкций. Но мы также должны видеть, чего мы уже достигли", - сказал Шалленберг.

Напомним, Евросоюз сейчас обсуждает шестой пакет санкции против России, который включает в себя эмбарго нефти. Однако Венгрия препятствует утверждению антироссийских санкций.

Ранее сообщалось, что Венгрия вычислила цену согласия на введение нефтяного эмбарго в отношении РФ.

Кроме того, Венгрии предложили "разумные условия" нефтяного эмбарго. В частности, Еврокомиссия может профинансировать нефтепроводы в Венгрии.

Добавим, что министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что отказ Венгрии вводить санкции против РФ вредят имиджу ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
АвстрияСанкции против РоссииВойна России против Украины