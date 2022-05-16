МИД Австрии о шестом пакете санкций против РФ: будет согласован в ближайшие дни

Шестой пакет санкций Евросоюза против России, который включает в себя нефтяное эмбарго, будет согласован в ближайшие дни. Санкции будут включать весь военно-промышленный комплекс России и транспортную сферу.

Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vienna Online .

"В ближайшие дни мы подготовим шестой пакет санкций, что он будет обстоятельным", - заявил министр.

Он подчеркнул, что против военно-промышленного комплекса России должны быть приняты очень решительные меры.

"Это также станет частью шестого пакета санкций. Но мы также должны видеть, чего мы уже достигли", - сказал Шалленберг.