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МЗС Австрії про шостий пакет санкцій проти РФ: буде узгоджений найближчими днями

Фото: міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Шостий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який містить нафтове ембарго, буде узгоджений найближчими днями. Санкції включатимуть весь військово-промисловий комплекс Росії і транспортну сферу.

Про це заявив Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vienna Online.

"Найближчими днями ми підготуємо шостий пакет санкцій, що він буде ґрунтовним", - заявив міністр.

Він підкреслив, що проти військово-промислового комплексу Росії повинні бути прийняті дуже рішучі заходи.

"Це також стане частиною шостого пакета санкцій. Але ми також повинні бачити, чого ми вже досягли", - сказав Шалленберг.

Нагадаємо, Євросоюз зараз обговорює шостий пакет санкції проти Росії, який включає в себе ембарго нафти. Однак Угорщина перешкоджає утвердженню антиросійських санкцій.

Раніше повідомлялося, що Угорщина вирахувала ціну згоди на введення нафтового ембарго щодо РФ.

Крім того, Угорщині запропонували "розумні умови" нафтового ембарго. Зокрема, Єврокомісія може профінансувати нафтопроводи в Угорщині.

Додамо, що міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що відмова Угорщини вводити санкції проти РФ шкодять іміджу ЄС.

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