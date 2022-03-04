Microsoft прекращает предоставлять услуги России

Американская компания Microsoft, которая является разработчиком операционной системы Windows - приостановила продажу и оказание услуг в России. Решение связано с военным преступлением агрессора против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Microsoft.

"Сегодня мы объявляем, что останавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России", - пишет пресс-служба. Стоит добавить, что 2 марта о приостановке работы в России объявила и Oracle - вторая по величине доходов компания по разработке программного обеспечения в мире.