RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Microsoft припиняє надавати послуги Росії

Автор: Сергій Пишкін

Американська компанія Microsoft, яка є розробником операційної системи Windows - призупинила продаж та надання послуг у Росії. Рішення пов’язане з військовим злочином агресора проти України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Microsoft.

"Сьогодні ми оголошуємо, що зупиняємо все нові продажі продуктів та послуг Microsoft в Росії", - пише пресслужба.

Варто додати, що 2 березня про зупинення роботи у Росії оголосила й Oracle - друга величиною доходів компанія з вироблення програмного забезпечення у світі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Valve відключила основні способи оплати в Steam для користувачів з країни агресора. Також продажі своїх ігор призупинила польська компанія CD Projekt RED.

Війна Росії проти України триває дев'ятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Microsoft