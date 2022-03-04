Microsoft припиняє надавати послуги Росії

Американська компанія Microsoft, яка є розробником операційної системи Windows - призупинила продаж та надання послуг у Росії. Рішення пов’язане з військовим злочином агресора проти України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Microsoft.
"Сьогодні ми оголошуємо, що зупиняємо все нові продажі продуктів та послуг Microsoft в Росії", - пише пресслужба.
Варто додати, що 2 березня про зупинення роботи у Росії оголосила й Oracle - друга величиною доходів компанія з вироблення програмного забезпечення у світі.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Valve відключила основні способи оплати в Steam для користувачів з країни агресора. Також продажі своїх ігор призупинила польська компанія CD Projekt RED.
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