Microsoft припиняє надавати послуги Росії

Американська компанія Microsoft, яка є розробником операційної системи Windows - призупинила продаж та надання послуг у Росії. Рішення пов’язане з військовим злочином агресора проти України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Microsoft.

"Сьогодні ми оголошуємо, що зупиняємо все нові продажі продуктів та послуг Microsoft в Росії", - пише пресслужба. Варто додати, що 2 березня про зупинення роботи у Росії оголосила й Oracle - друга величиною доходів компанія з вироблення програмного забезпечення у світі.