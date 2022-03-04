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Microsoft прекращает предоставлять услуги России

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Пятница 04 марта 2022 16:47
Microsoft прекращает предоставлять услуги России Фото: Microsoft прекращает оказывать услуги России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Американская компания Microsoft, которая является разработчиком операционной системы Windows - приостановила продажу и оказание услуг в России. Решение связано с военным преступлением агрессора против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Microsoft.

"Сегодня мы объявляем, что останавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России", - пишет пресс-служба.

Стоит добавить, что 2 марта о приостановке работы в России объявила и Oracle - вторая по величине доходов компания по разработке программного обеспечения в мире.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Valve отключила основные способы оплаты в Steam для пользователей из страны агрессора. Также продажи своих игр приостановила польская компания CD Projekt RED.

Война России против Украины продолжается девятый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

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