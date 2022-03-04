Microsoft прекращает предоставлять услуги России
Американская компания Microsoft, которая является разработчиком операционной системы Windows - приостановила продажу и оказание услуг в России. Решение связано с военным преступлением агрессора против Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Microsoft.
"Сегодня мы объявляем, что останавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России", - пишет пресс-служба.
Стоит добавить, что 2 марта о приостановке работы в России объявила и Oracle - вторая по величине доходов компания по разработке программного обеспечения в мире.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Valve отключила основные способы оплаты в Steam для пользователей из страны агрессора. Также продажи своих игр приостановила польская компания CD Projekt RED.
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