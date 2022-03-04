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Microsoft припиняє надавати послуги Росії

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П'ятниця 04 березня 2022 16:47
Microsoft припиняє надавати послуги Росії Фото: Microsoft припиняє надавати послуги Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Американська компанія Microsoft, яка є розробником операційної системи Windows - призупинила продаж та надання послуг у Росії. Рішення пов’язане з військовим злочином агресора проти України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Microsoft.

"Сьогодні ми оголошуємо, що зупиняємо все нові продажі продуктів та послуг Microsoft в Росії", - пише пресслужба.

Варто додати, що 2 березня про зупинення роботи у Росії оголосила й Oracle - друга величиною доходів компанія з вироблення програмного забезпечення у світі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Valve відключила основні способи оплати в Steam для користувачів з країни агресора. Також продажі своїх ігор призупинила польська компанія CD Projekt RED.

Війна Росії проти України триває дев'ятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.

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