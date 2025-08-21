Ми зробили крок назустріч: Зеленський розкрив, як готується до зустрічі з Путіним

Відповідаючи на запитання про підготовку до переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним, Зеленський наголосив:

"Нам потрібна ця зустріч. Якщо для того, щоб закінчити війну, потрібна зустріч з "рускімі", а потім тристороння зустріч, ми готові до будь-якої конфігурації цих зустрічей. Ми зробили крок назустріч. І вони повинні щось зробити, щоб продемонструвати, що вони так хочуть закінчити війну, як говорили".

Він підкреслив, що для президента США Дональда Трампа також важливо завершити цю війну.

"Йому потрібно вийти з цього з успіхом. І цей успіх залежить від справедливості закінчення цієї війни", - зазначив президент.

Зеленський також торкнувся питання санкцій. За його словами, вторинні санкції є "вбивчою силою для "рускіх".

"Ми розуміємо, що нові тарифи, які президент Трамп може запроваджувати на ті чи інші країни, які мають експортно-імпортні відносини з "рускімі", також вплинуть на економіку Росії", - сказав Зеленський.

Він додав, що під час переговорів його сигнал до американського президента був чітким: "Ми готові на конфігурацію двосторонньої і тристоронньої зустрічей. І якщо "рускі" не готові на таке - ми просимо ввести тарифи. Ми просимо додаткові санкційні, тарифні кроки від США, бо це реально спрацює".