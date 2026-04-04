ua en ru
Сб, 04 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

"Ми не згодні": Мелоні виступила проти критики Трампа через Іран

04:15 04.04.2026 Сб
2 хв
Союзниця Трампа вирішила зайняти позицію Європи
aimg Едуард Ткач
"Ми не згодні": Мелоні виступила проти критики Трампа через Іран Фото: Джорджа Мелоні (Getty Images)

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила, що вона "не згодна" з критикою президента США Дональда Трампа на адресу європейських країн та їхньої позиції щодо війни з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Читайте також: Європа гальмує Трампа: як НАТО протистоїть американській стратегії щодо Ірану

Як відомо, Мелоні зазвичай вважають одним із ключових союзників Трампа в Європі. Однак у контексті Ірану вона висловила незгоду зі словами лідера США.

"Я, як і раніше, вважаю, що на геополітичному рівні Європа мало що виграє від розбіжності в поглядах зі Сполученими Штатами, але наше завдання насамперед - захищати наші національні інтереси, і коли ми не згодні, ми повинні про це говорити. І цього разу ми не згодні", - сказала вона в інтерв'ю телеканалу RAI.

Її коментарі прозвучали всього через кілька днів після того, як Італія заборонила американському літаку, який прямував на Близький Схід, використовувати військову базу на Сицилії.

Крім цього Мелоні сказала, що італійська економіка відчуває наслідки війни на собі, додавши, що її уряд сповнений рішучості захистити італійські сім'ї та підприємства.

Що передувало

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп обрушився з критикою на європейських союзників за те, що вони не підтримують війну з Іраном.

Раніше цього тижня він написав у соцмережах, що інші країни мають активізувати патрулювання Ормузької протоки, яку контролює Тегеран. Він стверджував, що багато європейських держав значно залежать від протоки в плані поставок нафти. За словами Трампа, країни Європи мають нести відповідальність за відновлення роботи протоки.

До слова, варто зазначити, що Трамп заявив про можливий вихід США з НАТО на тлі відмови Європи від допомоги у війні з Іраном. Після того в Республіканській партії виник розкол, оскільки низка законодавців вважають, що такі висловлювання підривають національні інтереси.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Італія Дональд Трамп
Новини
Тольятті атакували невідомі дрони: у місті палають одразу два хімічні заводи (відео)
Тольятті атакували невідомі дрони: у місті палають одразу два хімічні заводи (відео)
Аналітика
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої