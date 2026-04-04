"Ми не згодні": Мелоні виступила проти критики Трампа через Іран

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила, що вона "не згодна" з критикою президента США Дональда Трампа на адресу європейських країн та їхньої позиції щодо війни з Іраном.

Як відомо, Мелоні зазвичай вважають одним із ключових союзників Трампа в Європі. Однак у контексті Ірану вона висловила незгоду зі словами лідера США.

"Я, як і раніше, вважаю, що на геополітичному рівні Європа мало що виграє від розбіжності в поглядах зі Сполученими Штатами, але наше завдання насамперед - захищати наші національні інтереси, і коли ми не згодні, ми повинні про це говорити. І цього разу ми не згодні", - сказала вона в інтерв'ю телеканалу RAI.

Її коментарі прозвучали всього через кілька днів після того, як Італія заборонила американському літаку, який прямував на Близький Схід, використовувати військову базу на Сицилії.

Крім цього Мелоні сказала, що італійська економіка відчуває наслідки війни на собі, додавши, що її уряд сповнений рішучості захистити італійські сім'ї та підприємства.