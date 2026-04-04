"Мы не согласны": Мелони выступила против критики Трампа из-за Ирана
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что она "не согласна" с критикой президента США Дональда Трампа в адрес европейских стран и их позиции по войне с Ираном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Как известно, Мелони обычно считают одним из ключевых союзников Трампа в Европе. Однако в контексте Ирана она высказала несогласие со словами лидера США.
"Я по-прежнему считаю, что на геополитическом уровне Европа мало что выигрывает от расхождения во взглядах с Соединенными Штатами, но наша задача прежде всего - защищать наши национальные интересы, и когда мы не согласны, мы должны об этом говорить. И на этот раз мы не согласны", - сказала она в интервью телеканалу RAI.
Ее комментарии прозвучали всего через несколько дней после того, как Италия запретила американскому самолету, который направлялся на Ближний Восток, использовать военную базу на Сицилии.
Помимо этого Мелони сказала, что итальянская экономика ощущает последствия войны на себе, добавив, что ее правительство полно решимости защитить итальянские семьи и предприятия.
Что предшествовало
Напомним, что президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на европейских союзников за то, что они не поддерживают войну с Ираном.
Ранее на этой неделе он написал в соцсетях, что другие страны должны активизировать патрулирование Ормузкого пролива, который контролирует Тегеран. Он утверждал, что многие европейские государства значительно зависимы от пролива в плане поставок нефти. По словам Трампа, страны Европы должны нести ответственность за восстановление работы пролива.
К слову, стоит отметить, что Трамп заявил о возможном выходе США из НАТО на фоне отказа Европы от помощи в войне с Ираном. После того в Республиканской партии возник раскол, так как ряд законодателей считают, что подобные высказывания подрывают национальные интересы.