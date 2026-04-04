"Мы не согласны": Мелони выступила против критики Трампа из-за Ирана

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что она "не согласна" с критикой президента США Дональда Трампа в адрес европейских стран и их позиции по войне с Ираном.

Как известно, Мелони обычно считают одним из ключевых союзников Трампа в Европе. Однако в контексте Ирана она высказала несогласие со словами лидера США.

"Я по-прежнему считаю, что на геополитическом уровне Европа мало что выигрывает от расхождения во взглядах с Соединенными Штатами, но наша задача прежде всего - защищать наши национальные интересы, и когда мы не согласны, мы должны об этом говорить. И на этот раз мы не согласны", - сказала она в интервью телеканалу RAI.

Ее комментарии прозвучали всего через несколько дней после того, как Италия запретила американскому самолету, который направлялся на Ближний Восток, использовать военную базу на Сицилии.

Помимо этого Мелони сказала, что итальянская экономика ощущает последствия войны на себе, добавив, что ее правительство полно решимости защитить итальянские семьи и предприятия.